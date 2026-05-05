Севиля удари Сосиедад и си пое въздух в битката за спасение

Отборът на Севиля постигна изключително важна победа с 1:0 срещу Реал Сосиедад в 34-я кръг на Ла Лига и направи сериозна крачка към оцеляване. Двубоят на „Рамон Санчес-Писхуан“ премина при силна атмосфера и високо напрежение, като домакините търсеха задължителен успех. Единственото попадение падна малко след почивката и се оказа решаващо за крайния изход. С успеха андалусийци съживиха шансовете си да се измъкнат от опасната зона.

Още през първото полувреме Севиля показа по-голяма активност и създаде по-чистите положения. Най-близо до гола беше Еджуке, който още в 15-а минута принуди Алекс Ремиро да се намеси решително. Домакините атакуваха последователно чрез Варгас, Исак Ромеро и Гудели, но липсата на точност в завършващата фаза задържа резултата 0:0 до почивката. Реал Сосиедад държеше топката на моменти, но почти не затрудни Влаходимос.

Решаващият момент дойде веднага след подновяването на играта. В 49-а минута резервата Алексис Санчес се възползва от добра ситуация в наказателното поле след действие на Мопе и с премерен удар даде аванс на Севиля. Голът промени динамиката на мача и принуди гостите да излязат по-напред.

Реал Сосиедад опита да отговори и вкара повече скорост чрез Такефуса Кубо, но домакините запазиха организацията си. В 68-а минута Варгас пропусна отлична възможност да реши всичко, след като стреля високо от добра позиция. Малко по-късно Севиля стигна до втори гол чрез Агуме, но попадението беше отменено заради засада.

Финалните минути преминаха под натиска на гостите, които търсеха изравняване до последния съдийски сигнал. Защитата на Севиля обаче издържа и съхрани крехкия аванс. Победата донесе три жизненоважни точки за домакините, докато Реал Сосиедад направи нова грешна стъпка в борбата за европейските места.

