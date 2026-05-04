Колос хвърли око на звезда на Левски, ще има ли трансфер за милиони

04 май 26 | 18:41
Агенция Стандарт

Крайният бранител на Левски Майкон е бил наблюдаван от бразилски мениджъри в мача срещу ЦСКА 1948 в събота. Те са били в компанията на импресариото Джери Перейра, пише "Тема спорт".

Както е известно, няколко местни клуба искат Майкон, като сред тях е грандът Коринтианс. А "сините" имат запитвания от доста страни за правата му. Агентът на бранителя Тигуаиньо, пък засипа с похвали клиента си.

„Нашият феномен стана шампион на България, след като вече бе избран за най-добър защитник в страната за 2025 година. Благодаря на Бог за всичко, което постигна. Благодарни сме, че той прегърна този проект, въпреки всички трудности, за които само ние знаем. Бог е щедър! Нека спечелим още отличия, Майкон“, написа агентът в социалните мрежи.

Както е известно, Майкон има договор с Левски до 30 юни 2027 година. Престижният сайт transfermarkt.com го оценява на 3 500 000 евро.

