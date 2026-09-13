Въпрос на време: Левски се приближава до топ трансфер
Ситуацията около 26-годишния полузащитник обаче се усложнява
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Ситуацията около 26-годишния полузащитник обаче се усложнява
Играчът има договор със "сините" до 30 юни 2027 година
Сезонът във Франция може и да приключил, но похвалите към българската звезда Димитър Бербатов за представянето му в Монако продължават да валят. Таран...