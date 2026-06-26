Въпрос на време: Левски се приближава до топ трансфер

Левски е все по-близо до привличането на Мехди Мубарик. Мароканският полузащитник не се присъедини към началото на лятната подготовка на Динамо Махачкала, което засили информациите, че трансферът му на стадион „Георги Аспарухов“ е въпрос на време.

Руският клуб вече започна тренировките си, а местните медии съобщават, че Мубарик е сред футболистите, които няма да продължат да бъдат част от отбора.

В заниманията на Динамо обаче участва друг играч, който също попада в трансферните планове на Левски – алжирският халф Хусем Мрезиг. До неотдавна той бе сочен като почти сигурно ново попълнение на „сините“, но през последните дни преговорите между двете страни са се забавили.

Самият Мрезиг вече призна, че води разговори с Левски. Той разкри още, че е отказал една оферта, тъй като желанието му е да продължи кариерата си в нов клуб, пише gol.bg.

Ситуацията около 26-годишния полузащитник се усложнява и заради сериозния интерес от страна на Спартак Москва. Руският гранд също е отправил примамливо предложение, което се разглежда както от Динамо Махачкала, така и от футболиста и неговите представители.

Междувременно бившите му съотборници Акрам Бурас и екснападателят на Левски Билал Бари се опитват да убедят алжиреца да избере именно „сините“ и да продължи кариерата си в България.

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