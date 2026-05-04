Отново награбиха Арне Слот и Ливърпул

Английската футболна легенда Алън Шиърър отправи критика към начина на игра на шампиона на Англия Ливърпул.

Ливърпул регистрира 11-та си загуба във Висшата лига от Манчестър Юнайтед, а това е нечуван регрес за отбор шампион, който е похарчил половин милиард за нови играчи.

Арне Слот напълно заличи отличителните качества, които бе изградил Юрген Клоп. Сага тимът е твърде бавен, твърде пасивен и е твърде лесен за побеждаване.

Когато човек каже Ливърпул се сеща за агресивност и скорост, докато сега се играе прекалено лесно и спокойно срещу тях. Иска ми се мениджърът да върне тези неща.

И след тези големи разходи през миналото лято, нормално е вниманието да е насочено към скъпите трансфери, които направиха.

Александър Исак е вечно контузен, Флориан Вирц не е на нивото, което всички очакваме, нещата на Фримпонг също не се получават.

Той не знае дори, дали е дясно крило, или десен бек. Керкез е бледа сянка на играча, който беше в Борнемут.

Не знам дали този спад на играчите идва от огромния натиск в отбора, или просто играят в такава системата.

Но по всичко изглежда, Ливърпул ще оставят Арне Слот начело, с надеждата да обърне нещата.

Може би, от гледна точка на спечелената титла миналия сезон и проблемите с контузените, заслужава да остане?





