Голям удар за Ботев Пд и знаков играч

Ботев Пловдив получи сериозен удар, след като капитанът на отбора Тодор Неделев е със скъсана предна кръстна връзка. Това е станало ясно след направен ядрено-магнитен резонанс.

Контузията е на същото коляно, което полузащитникът оперира в края на 2020 година. Медицинският щаб на клуба вече е започнал организация за хирургическа интервенция, която се очаква да бъде извършена в следващите дни.

От Ботев изразиха пълната си подкрепа към един от най-обичаните футболисти в историята на клуба, като написаха: „ПФК Ботев Пловдив застава изцяло зад един от футболистите, донесли най-много радост на жълто-черната публика. Неделев е жива легенда на клуба и се нуждае от подкрепата на цялата жълто-черна общност“.

От „Колежа“ отправиха и емоционално послание към своя капитан: „Тоше, ние сме зад теб! Вярваме, че ще се завърнеш отново на терена и ще продължиш да радваш хилядите жълто-черни привърженици с магичните си изяви с любимия екип“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com