Нова драма. Ботев Пд поднови войната с Левски
Отново заради нападателя Око Флекс
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Отново заради нападателя Око Флекс
Ще отсъства дълго време от терените
Двама адвокати с две различни становища
И ги посъветва да не си провалят сезона
Даниел Наумов с официално позиция за инцидента
Огромно футболно напрежение под тепетата
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов е освободил над 100 души от клуба в последните три месеца.До лятото е имало 178 служителя на щ...
Какво е поискал, за да поеме "канарчетата"
Разминаване около стойността на офертата
Постигнал сериозни успехи с "канарчетата"
Той лично направи обръщението към феновете
Вероятно ще се стигне до договорка
Сега се завръща на бял кон
Червените уверено вървят към мач за Европа
Как ще протекат нещата за пловдивския клуб
Връща ли се на работа в клуба
Двата тима продължават сериите си без победа
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Заканата към изгонения собственик Зингаревич
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