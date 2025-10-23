Босът на Ботев Пд уволни 100 души за три месеца!

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов е освободил над 100 души от клуба в последните три месеца.

До лятото е имало 178 служителя на щат, а сега са останали едва 71, твърди "Тема спорт".

"Жълто-черните" са преценили, че това е сериозно разхищение на средства и излишно раздуване. След тази чистка, в клуба ежедневно идвали писма за запори - за дължими суми на хора от предишното ръководство, към футболисти, агенти и прочие.

Илиян Филипов вече няколко пъти коментира причините, довели до запор на сметки на Ботев в следствие на предишното ръководство.

В момента Ботев е на 13-о място в класирането, като вече има нов треньор - Димитър Димитров-Херо, който обаче ще поеме тима след месец.

Херо встъпва в длъжност от 17 ноември, а причината е в предварително поет от Херо ангажимент, без да се уточнява какъв точно е той.

Ботев е без постоянен треньор от 25 септември, като временно на поста застана директорът на школата Иван Цветанов.

Още веднага той обяви, че е временен вариант и няма никакво желание да бъде треньор в мъжкия футбол, но очевидно Цветанов ще трябва да се нагърби с тежката задача за още месец.

В този период Ботев има четири мача - три за първенство и един за купата, а Херо ще дебютира с гостуване на ЦСКА в София.

"Димитър Димитров - Херо е един от най-опитните и уважавани български треньори, доказал се както в България, така и на международната сцена.

В своята дългогодишна кариера той е шампион на България с Литекс Ловеч, носител на Купата и Суперкупата на България с Черноморец и Лудогорец, както и бивш селекционер на националния отбор на България.

Под негово ръководство редица отбори постигат най-силните си сезони в историята, а стилът му на работа е символ на дисциплина, тактическа зрялост и силен характер", написаха в официална позиция от Ботев Пд.

