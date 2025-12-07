Валенсия с удивителен ход за Любо Пенев

Валенсия направи похвален жест за Любо Пенев. Отборът оказа подкрепа към Любослав Пенев преди първия съдийски сигнал на днешния двубой срещу Севиля от 16-ия кръг на Ла Лига.

Играчите на "прилепите" излязоха с тениски, на които пишеше "Любо, Любо". Те бяха с облечени така по време на поздрава между двата тима и по време на отборната си снимка.

Всичко това се случи под бурните аплодисменти на всички фенове на "Местая", включително и на гостите от Андалусия.

Този жест е в подкрепа на изигралия 199 мача за клуба Любослав Пенев, който се бори с тежко онкологично заболяване.

Припомняме, че освен дарителската кампания на семейството му и тази, организирана от ЦСКА, подобни кампании има и на испанска земя.

Едната идва именно от Валенсия, където Асоциацията на бившите играчи на клуба се ангажира с организирането на дарителска кампания в полза на Пенев.

Освен това другите бивши клубове на Пенев в Испания - Атлетико (Мадрид), Селта (Виго) и Компостела, също се наеха с генерирането на средства за лечението на Ел Голеадор.

