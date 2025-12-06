Ейса на Гришо прикова погледите с това видео

Григор Димитров и Ейса Гонзалес отново демонстрираха чувстава си.

Актрисата публикува видео в "Инстаграм", което не оставя съмнение за чувствата им.

В клипчето горещата мексиканка, която започна кариерата си като певица, изпълнява актуалния хит на британката Оливия Дийн "So Easy (To Fall In Love)" ("Толкова е лесно да се влюбиш").

"Тази песен ме кара да се усмихвам и да се чувствам празнично", обяснява 35-годишната Ейса Гонзалес. Но по-наблюдателните й последователи в "Инстаграм" веднага забелязаха два ключови детайла - червено сърце, татуирано на китката ѝ, и пуловер с две сърца, едното с буквата "G", другото - с "Е".

Григор Димитров, който се очаква да се завърне на корта в Бризбейн в началото на януари, заведе наскоро любимата си на ваканция в Коста Рика, а след това и на ски в Европа.

