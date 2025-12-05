10 години от великия мач, променил бокса

Малко след последния гонг на 12-рундовата битка между Тайсън Фюри и Владимир Кличко в Дюселдорф преди точно десет години, британецът се отдели от тълпата, събрала се в центъра на ринга, покри очите си с ръце и се помоли: "Господи, моля те да не ми открадваш тази победа".

Чакането за официалното решение на съдиите беше много дълго, докато най-накрая този на ринга Майкъл Бъфър не обяви резултатите пред 55 хиляди души публика.

От първия съдия: 115-112. От втория, 115-112. И от третия, 116-111. "И трите резултата са за победителя с единодушно решение, от Обединеното кралство, новия шампион на света в тежка категория, Тайсън Фюри."

Претендентът хвърли робата си и отиде в прегръдките на чичо си и треньор Питър Фюри, а след дива радост падна отново на колене. Коментаторът на мача обяви, че идва нова ера в тежката категория и едва ли е имал представа колко е прав.

Битката отбеляза 19-ата защита на Кличко във втория му период като световен шампион. В този момент обаче никой не можеше да предвиди колко много победата на Фюри онази вечер ще промени тежката категория.

Въпреки че самият бой не беше сред най-запомнящите се в историята на бокса, той остава в историята не само, защото беше сложен край на дългогодишното царуване на Кличко, но и защото след нея Циганския крал спря да работи със своя промоутър Мик Хенеси, както и треньора Питър Фюри.

Дотогава Кличко в продължение на 11 години нямаше загуба и тероризираше съперниците си с уникалния си технически стил. Той беше напълно изненадан от странния бокс на Фюри, изпълнен с резки движения, непредсказуеми ритъм, който неутрализира деснячката на украинеца.

Боят се оказа началото на залеза за Кличко, макар след половин година той да изигра страхотен мач срещу Антъни Джошуа, който също загуби. Това го накара и да окачи ръкавиците завинаги.

Изненадата обаче бяха последствията за Фюри след легендарния мач през 2015-а. Той се качи на върха в тежката категория, но само половин месец по-късно една от титлите му - тази на IBF, беше отнета, тъй като отказа реванш срещу Кличко.

През следващата година ситуацията за британеца стана още по-лоша, тъй като според местната антидопингова агенция той е дал положителен тест за нандролон - анаболен стероид, отчетен от тестове през февруари 2015-а.

Фюри отрече да е използван забранени вещества, а случаят се превърна в дълга съдебна битка, която съвсем срина психическото му състояние. През 2016-а той се потопи в алкохолна и наркотична зависимост и напусна професионалния бокс.

Прие двегодишно наказание до 2017-а и изглеждаше, че повече няма да го видим на ринга.

Години по-късно британецът признава, че не е изпитал никакво удоволствие от победата над Кличко, тъй като според самия него е "изкачил Еверест" и няма какво повече да постигне. Започва да употребява кокаин и дори мисли за самоубийство чрез блъскане с автомобила си с висока скорост.

За удоволствие на боксовия свят обаче, през 2018 година Фюри се завърна по-силен от всякога, като направи вдъхновяваща трансформация на физическото и психическото си състояние.

След две изумителни победи над Дионтей Уайлдър стана двукратен световен шампион и до днес е един от титаните на тежката категория.

Но тези дни, 38-годишният непобеден световен шампион в тежка категория WBC, IBF, WBA Super, IBO и The Ring Oлександър Усик направи неочаквано разкритие за следващия си съперник.

Украинецът заяви, че желае да се изправи не срещу Тайсън Фюри, а срещу друг бивш световен шампион – Дионтей Уайлдър.

„През следващата година искам да се бия с Дионтей Уайлдър. Този мач ми е интересен. Защо Уайлдър? Казват, че вече не е толкова силен, както преди?

Този човек е световен шампион, много известен и мощен боксьор. Той е един от най-великите тежки през последните 10 години“, заяви Усик в интервю за YouTube-канала Boxing King Media.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com