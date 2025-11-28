Чаби Алонсо разпали сериозни скандали в Реал Мадрид

Винисиус е заявил на шефовете на Реал Мадрид, че няма да поднови договора си, защото е в конфликт с Чаби Алонсо.

Бразилецът е само един от играчите, които не са щастливи при новия наставник, а има още четирима. Контрактът му изтича през 2027 година и още няма споразумение за неговото продължаване. Такова няма и да бъде постигнато, ако Алонсо остане начело на "кралете".

Други футболисти, които не се чувстват добре с бялата фланелка са Джуд Белингам, Феде Валверде, Ендрик и Родриго.

Последният можеше и да напусне "Сантиаго Бернабеу" през лятото, но остана в испанксата столица и до момента е започнат като титуляр само в три мача. Ендрик пък ще премине под наем в Олимпик Лион.

В същото време се твърди, че Реал Мадрид не смята да възобновява преговорите с Винисиус относно продължаването на договора му.

Според информация на известния журналист Саша Таволиери на "Бернабеу" са поставили цена от 150 милиона евро на играча.

Директорите планират раздяла с бразилеца още през лятото на 2026 г., като новият му клуб най-вероятно ще бъде от Саудитска Арабия.

Наскоро се появи и сензационен слух, че Манчестър Сити също следи ситуацията, като според мнозина мениджърът на "гражданите" Пеп Гуардиола е един от специалистите, които биха се справили със своенравния нападател. Засега това не успява да стори Чаби Алонсо, който предизвика гнева на Вини Жуниор, сменяйки го 20-ина минути преди края на Ел Класико с Барселона в края на октомври.

Аз, винаги аз! По-добре да напусна Реал

Той напусна терена и се отправи директно към съблекалнята, без да поздрави треньора, но по-късно се завърна на резервната скамейка. Напускайки игра, бразилецът е бил чут да повтаря: "Аз, винаги аз! Ще напусна отбора, по-добре да си тръгна".

Мадридското издание AS твърди, че Вини е убеден вътрешно, че не е харесван от Чаби Алонсо и е недоволен от игровото си време.

Това е причината да се замисля за трансфер. Още повече, че ръководството на Реал напълно подкрепя решенията на треньора.

Май остана само една дестинация за Вини Жуниор

От пристигането си през 2018 г. Винисиус помогна на Реал Мадрид да спечели 14 големи трофея, включително три титли в Ла Лига и две в Шампионската лига, като изигра водеща роля за много от тези успехи.

Ако погледнем статистиката, 25-годишният нападател е записал пълни 90 минути само в три от 12-те мача на Реал Мадрид във всички турнири през този сезон и влиянието му върху отбора очевидно е намаляло. Като се прибави и вътрешното му убеждение, че не е харесван от наставника, твърдението на AS, че се насочва към изхода на "Бернабеу" не е просто евтино търсене на сензация.

И като се има предвид, че слуховете за това, че Винисиус иска да си тръгне не са от вчера и днес, може да се предположи, че сега решимостта му е по-твърда от всякога.

Но въпросите, които нападателят и неговите представители трябва да си зададат, е кои клубове могат да си позволят трансферна сума от порядъка на 170-180 милиона евро и да му осигурят поне 400 хил. евро седмична заплата, като същевременно приемат факта, че той трябва да бъде основната звезда на отбора, иначе рискуват нови изблици на недоволство.

Единственият отговор изглежда е Саудитска Арабия, тъй като в Европа не останаха тимове, които да отговорят на тези претенции.

