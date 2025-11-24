Левски показва тотална безкомпромисност. Става страшно за съперника

Убедителният лидер в Първа лига Левски показва тотална безкомпромисност, когато поведе в резултата. Това показва справка на Тема спорт.

Левски спечели с 5:1 като гост на Монтана в мач от 16-ия кръг на елита и по този начин бързо си стъпи на краката след поражението с 0:1 от ЦСКА във вечното дерби преди прекъсването на шампионата. Воденият от Хулио Веласкес тим продължи тенденцията от началото на сезона да печели мачовете, в които вкарва първия гол и води в резултата.

За 13-ти път от общо 25 мача този сезон Левски се разписа първи и водеше, като за 13-ти път спечели мача. Единствено Локо Сф и Берое успяваха да изравнят, но след това сините връщаха преднината си и удържаха трите точки. Срещу Локо Сф Диего Рапосо (57) направи 1:1, но Марин Петков дълбоко в продължението донесе победата с 2:. Берое пък изравни чрез Салидо (73), но отново Петков (81) и Търдин (90+2) осигуриха победата на Левски с 3:1.

Левски има общо 15 успеха този сезон, като в два от мачовете се наложи да правят пълен обрат – срещу Септември от 0:1 до 2:1 и срещу Черно море от 0:1 до 3:1.

Мач Резултат Първи голмайстор Минута на първия гол



Левски – Монтана 5:0 Радослав Кирилов 6

Левски – Славия 2:0 Борислав Рупанов 70

Левски – Сабах 1:0 Борислав Рупанов 90+8

Левски – Спартак Вн 2:1 Марин Петков 4

Сабах – Левски 0:2 Радослав Кирилов 40

Левски – ЦСКА 1948 2:1 Кристиан Димитров 8

Локо Сф – Левски 1:2 Евертон Бала 42

Ботев Пд – Левски 0:1 Мустафа Сангаре 75

Левски – Берое 3:1 Мустафа Сангаре 11

Левски – Добруджа 3:0 Евертон Бала 13

Хебър – Левски 0:3 Никола Серафимов 2

Арда – Левски 0:3 Мустафа Сангаре 19

Монтана – Левски 1:5 Евертон Бала 11

