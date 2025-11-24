Спорт

Левски показва тотална безкомпромисност. Става страшно за съперника

Отборът има общо 15 успеха този сезон

24 ное 25 | 19:55
Фатме Мустафова

Убедителният лидер в Първа лига Левски показва тотална безкомпромисност, когато поведе в резултата. Това показва справка на Тема спорт.

Левски спечели с 5:1 като гост на Монтана в мач от 16-ия кръг на елита и по този начин бързо си стъпи на краката след поражението с 0:1 от ЦСКА във вечното дерби преди прекъсването на шампионата. Воденият от Хулио Веласкес тим продължи тенденцията от началото на сезона да печели мачовете, в които вкарва първия гол и води в резултата.

За 13-ти път от общо 25 мача този сезон Левски се разписа първи и водеше, като за 13-ти път спечели мача. Единствено Локо Сф и Берое успяваха да изравнят, но след това сините връщаха преднината си и удържаха трите точки. Срещу Локо Сф Диего Рапосо (57) направи 1:1, но Марин Петков дълбоко в продължението донесе победата с 2:. Берое пък изравни чрез Салидо (73), но отново Петков (81) и Търдин (90+2) осигуриха победата на Левски с 3:1.

Левски има общо 15 успеха този сезон, като в два от мачовете се наложи да правят пълен обрат – срещу Септември от 0:1 до 2:1 и срещу Черно море от 0:1 до 3:1.

  • Мач     Резултат     Първи голмайстор     Минута на първия гол


Левски – Монтана     5:0     Радослав Кирилов     6
Левски – Славия     2:0     Борислав Рупанов     70
Левски – Сабах     1:0     Борислав Рупанов     90+8
Левски – Спартак Вн     2:1     Марин Петков     4
Сабах – Левски     0:2     Радослав Кирилов     40
Левски – ЦСКА 1948     2:1     Кристиан Димитров     8
Локо Сф – Левски     1:2     Евертон Бала     42
Ботев Пд – Левски     0:1     Мустафа Сангаре     75
Левски – Берое     3:1     Мустафа Сангаре     11
Левски – Добруджа     3:0     Евертон Бала     13
Хебър – Левски     0:3     Никола Серафимов     2
Арда – Левски     0:3     Мустафа Сангаре     19
Монтана – Левски     1:5     Евертон Бала     11

