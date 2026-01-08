ПСЖ стана супершампион на Франция

Пари Сен Жермен победи Олимпик Марсилия след изпълнение на дузпи с 4:1 и спечели Суперкупата на Франция, а в редовното време двубоя приключи 2:2. Срещата се игра на стадион "Джабер Ал-Ахмад Интернешънъл" в Кувейт.

Усман Дембеле даде преднина на парижани в 13-ата минута. Мейсън Грийнууд изравни от дузпа в 75-ата минута. Обратът стана пълен в 87-ата минута, когато Уилян Пачо си отбеляза автогол.

В петата минута на добавеното време Гонсало Рамош изравни за 2:2 и така се стигна до директно изпълнение на дузпи. При тях за ПСЖ точни бяха – Рамош, Витиня, Мендеш и Дуе, а за Марсилия пропуски направиха О ’Райли и Траоре, а само Мурийо се разписа.

ПСЖ е в серия от шест поредни победи във всички турнири, като освен това отборът спечели 12 от последните си 13 участия в този финален двубой.

