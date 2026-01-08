Ясен е финалът на "Ел Класико"

Реал Мадрид победи градския съперник Атлетико с 2:1 и се класира за финала за Суперкупата на Испания. Срещата между двата отбора се изигра на "Крал Абдула" в Джида (Саудитска Арабия).

Федерико Валверде (2') и Родриго (55') се бяха точни за "белия балет", а Александър Сьорлот (58') се разписа за "дюшекчиите". Срещата бе равностойна и играчите на Диего Симеоне могат да съжаляват, че не успяха да стигнат до нещо повече в мача.

Така Реал Мардид ще се изправи срещу Барселона в големия финал на Суперкупата на Испания. "Ел Класико" ще се проведе на 11 януари (неделя) от 21:00 часа българско време.

