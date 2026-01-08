Скука на "Емирейтс": Арсенал и Ливърпул не се победиха

Арсенал и Ливърпул не успяха да се победят в мач от 21-ия кръг. Двубоят на "Емирейтс" завърши 0:0.

В 18-ата минута Букайо Сака напредна и пласира удар от границата на наказателното поле, но Алисон бе внимателен и спаси.

В 27-ата минута Ливърпул беше много близо до попадение. Давид Рая не успя да изчисти топката добре и тя попадна в Конър Брадли, който шутира обещаващо, но нацели напречната греда.

В 44-ата минута Арсенал достигна до първата си по-добра възможност. Деклан Райс овладя отскочила топка и стреля от границата на наказателното поле. Алисон обаче се намеси и спаси.

В 76-ата минута Доминик Собослай пое отбита топка и реши да опита късмета си. Кълбото обаче отлетя над напречната греда.

Само 60 секунди по-късно отново Собослай опита да застраши вратата на опонента си, но противников защитник блокира.

В 82-ата минута Ливърпул получи възможността да изпълни пряк свободен удар. С изпълнението се нае Собослай, но топката профуча над напречната греда.

В 91-ата минута Габриел Жезус получи добро центриране и опита удар с глава, но Алисон спаси с лекота.

