Неприятна новина за бивш нападател на Ливърпул

Зла участ застигна бивш нападател на Ливърпул.

Емблематичният бивш нападател на Ливърпул и националния отбор на Англия Кевин Кийгън е диагностициран с рак. Ужасната новина бе разпространена от официално изявление от името на семейството на 74-годишния легендарен футболист.

"Кевин Кийгън наскоро бе приет в болница за допълнителни изследвания поради продължаващи оплаквания в коремната област. Направените проучвания разкриха диагноза рак, за която Кевин ще подлежи на лечение."

Семейството на двукратния носител на "Златната топка" изрази своята благодарност към лекарите за бързата намеса и полаганите грижи. В изявлението се подчертава, че в този труден момент близките му умоляват за пълно спокойствие и неприкосновеност на личния им живот и няма да правят по-нататъшни коментари.

Кевин Кийгън е един от най-успешните футболисти в историята на английския футбол. С Ливърпул той спечели три титли на Англия, Купата на европейските шампиони и две Купи на УЕФА, преди да се превърне в истинска икона и като мениджър.

Освен за мърсисийдци, Кийгън е играл още за Хамбургер, Саутхемптън, Нюкасъл и други.

