Звезда на Левски стана №1

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре продължава да получава суперлативи за формата, която показа през есенния дял на Първа лига.

Левски вече се готви в пълен състав в Турция, а Мустафа Сангаре се е присъединил към заниманията на тима. Нападателят изпитваше известни проблеми и не взе участие в последното занимание на българска земя, което бе във вторник.

Иначе медиите в Мали обявиха, че той си остава нападател номер 1 на страната, пише „Мач Телеграф“. Нищо, че не взе участие в турнира за Купата на Африка.

Сангаре има 9 гола за Левски през есента, които вкара 23 мача. Толкова има и Джиасу Диаките от Лозана. Той обаче има цели 4 срещи повече от Муфаса, както казват феновете на Левски на Сангаре.

Вчера „сините“ имаха две занимания в Анталия, където се превърна в традиция да водят зимната си подготовка. Скоро им предстои да изиграят и първата си контрола за годината. Съперник е нея ще бъде Ниредихаза.

