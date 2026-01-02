Роналдо се закани - всички знаят какво чакам

Кристиано Роналдо е убеден, че ще постигне голямата цел да отбележи 1000 гола в професионалната си кариера, стига да остане здрав. Суперзвездата коментира темата на церемонията по връчването на наградите на Globe Soccer в Дубай. Роналдо прибра приза за най-добър играч на годината в Близкия изток, като изпревари Карим Бензема, Рияд Марез и Салем Ал-Досари.

През 2025-а португалецът достигна 40 отбелязани гола за една календарна година за 14-ти път в своята кариера.

Общо попаденията на 40-годишния ветеран са 956.

"Голямо удоволствие е за мен да бъда на такава галавечер с толкова много спортни личности. Да продължа да играя е трудно, но все още имам страстта и съм мотивиран да продължа", каза Роналдо на събитието. "Няма значение дали играя в Близкия изток или в Европа - искам да продължа да печеля трофеи и да достигна целта, за която всички знаят. Уверен съм, че ще стигна дотам, ако нямам контузии", добави той. От друга страна, испанското издание Mundo Deportivo твърди, че португалецът е наредил на своите агенти да го предложат на Интер Маями, оставяйки настрана историческото съперничество, което винаги го е разделяло от Меси.

Освен това той е готов да приеме заплата значително по-ниска от тази, която получава в Саудитска Арабия. Твърди се, че Кристиано вече е отегчен от живота в Близкия изток и страда от факта, че "състезанията с камили събират повече публика от мачовете на Ал-Насър". Друга сериозна причина е, че известен дерматолог го е уверил, че саудитското слънце не е най-подходящото за неговата специфична кожа.

