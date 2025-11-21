Героят на квалификациите - изживях най-хубавата нощ в живота си!

Тези световни квалификации родиха своя неочакван герой - и той си заслужи да изживее най-страхотната нощ в своя живот. 23-годишният Трой Парът класира Ирландия за плейофите на Мондиал 2026 по спиращ дъха сценарий.Ситуацията на Ейре в група "F" изглеждаше безнадеждна още през септември, когато тимът загуби от аутсайдера в групата Армения. В последните два кръга обаче Парът вкара двата гола за победата над лидера Португалия, а после заби хеттрик при драматичното 3:2 в гостуването на Унгария.

На "Пушкаш Арена" дори равенство щеше да стигне на унгарците, за да останат пред Ирландия и да продължат към плейофите. И домакините даже повеждаха на два пъти, първо чрез Лукач още в четвъртата минута, а после чрез Барнабаш Варга в 37-ата. Между тези две попадения Парът беше успял да изравни от дузпа, но това далеч не беше достатъчно на ирландците.

Доминик Собослай и компания пропуснаха редица положения, които щяха да решат мача, преди Парът да направи 2:2 с първия точен удар за тима си през второто полувреме. Така се стигна до трилъра в 96-ата минута, когато една изсипана топка беше свалена с глава от Скейлс, Парът изпревари всички и в сетния миг направи златното докосване за крайното 3:2. Радостта в гостуващия лагер беше огромна - сякаш класирането вече е осигурено. Всъщност Ирландия не си гарантира нищо повече от участие в плейофите, а на световно първенство не е участвала от 2002 г. насам.

Но юнашкият обрат и петте гола на Парът в последните два мача дадоха огромни надежди на цялата страна. Само преди няколко дни нападателят вбеси Кристиано Роналдо и причини единствената загуба на Португалия в квалификациите. Футболистът на АЗ Алкмаар вкара две майсторски попадения във вратата на "мореплавателите", докато Кристиано се запомни единствено с изпускането на нервите и червения картон за удар без топка срещу Дара О'Шей. Така Ирландия откри нов национален герой. И то такъв, който - парадоксално - имаше само 5 гола в 31 мача за националния тим преди последните два решаващи сблъсъка.

Еуфорията на ирландска земя доведе дотам летището в Дъблин духовито да прекръсти профила си в "X" на "Национално летище Трой Парът". А самият голмайстор не сдържа сълзите си след триумфа.

"Много съм емоционален, това са сълзи от радост. Каква вечер! Затова обичаме футбола, защото е възможно такива неща да се случат", радваше се Парът.

"Обичам родното си място, така че това означава всичко за мен. семейството ми е тук. От години не бях плакал, не мога да повярвам, всички са разплакани. Не мисля, че ще имам по-хубава вечер в целия си живот". За Трой моментът е и личен реванш, тъй като допреди някоя и друга година кариерата му не се развиваше добре. Той е юноша на Тотнъм, но така и не получи шанс във Висшата лига, макар че добри думи за него беше казал емблематичният Жозе Моуриньо. За Милуол изиграва 14 мача без да се разпише, после е преотстъпван последователно и на Ипсуич, МК Донс и Престън.

На никое от тези места не успява да блесне, нито пък в Тотнъм преценяват, че е подготвен да получи по-сериозен шанс в Премиър лийг.

При поредното изпращане под наем, Парът прави ключов избор и вместо да отиде по-надолу в английските дивизии, се мести другаде и се пробва в нидерландския Екселсиор. Там му обещават титулярно място и далеч по-сериозно игрово време, а той се отплаща със 17 гола през сезона.

Грандовете в Ередивизи го държат под око, но Трой избира да премине в АЗ Алкмаар, вече с постоянен трансфер. Там се разписва 20 пъти в 47 мача през първия си сезон, като блести с четири гола при разгрома с 9:1 над Хееренвеен през есента на 2024-та.

