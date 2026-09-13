Ливърпул уволни Арне Слот! Ето го наследникът
Тази новина се чакаше от целия свят
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Тази новина се чакаше от целия свят
И норвежецът Хьогмо си стегна багажа
И получи почти 100 млн.долара
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Чалгаджийката се заяде за прословутия анцуг
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов е освободил над 100 души от клуба в последните три месеца.До лятото е имало 178 служителя на щ...
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Коя е причината за гнева на лидера на ИТН
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Причината е рязко повишаване на основната лихва
Желязна дисциплина и отговорно поведение. Това изисква от служителите областният управител на Благоевград Бисер Михайлов. И не се поколеба да уволни д...
Премиерът Бойко Борисов освободи по своя преценка от длъжност заместник-министъра на енергетиката Антон Павлов, съобщиха от правителствената информаци...
Брус Уилис е бил уволнен от Уди Алън. Култовият режисьор е започнал работа по продукция, която все още няма заглавие. Репортерът на The Wrap Джеф Снай...
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