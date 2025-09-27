Христо Янев уволни първи човек в ЦСКА

Христо Янев е освободил анализатора Мартин Стоянов, който дойде заедно с вече уволнения Душан Керкез,

съобщава "Мач Телеграф". Янев е заявил, че неговият щаб ще върши анализаторската работа, но Стоянов ще остане в клуба и най-вероятно ще продължи в академията.

Любопитно е, че като футболист Стоянов е бил в школата на ЦСКА от 2002 до 2008 г. По-късно учи във Великобритания и работи в тимовете на Лорето Колидж и Стокпорт Дайнамус. В края на 2020 г. се връща в школата на ЦСКА като помощник треньор, а през сезон 2021/22 е асистент в отборите до 19 години при Добромир Митов и до 15 години при Ивайло Станев.

През юни 2024 г. става анализатор в Ботев Пловдив в щаба на Керкез, а на 29 април 2025 г. се връща в ЦСКА като генерален анализатор на данни и иновации, преди сега Янев да го освободи от първия тим.

