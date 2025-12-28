Ювентус оцеля в Пиза с два късни гола

Ювентус стигна до щастлива победа с 2:0 при гостуването си на Пиза в мач от 17-ия кръг на италианското първенство и събра 32 точки, с които се доближи само на една от върха, заеман от Интер. „Бианконерите“ вече са трети в класирането, но с два мача повече от лидера и от втория Милан, който също има 32 точки, докато Пиза остава предпоследна – 19-а, с актив от 11.

Развръзката дойде в последните 20 минути на двубоя, след като дълго време късметът и рамките на вратата спасяваха Ювентус. В 73-ата минута Пиер Калулу откри резултата, а в добавеното време Кенан Йълдъз сложи точка на спора. Преди това домакините преживяха истинско разочарование, след като на два пъти уцелиха гредите и не успяха да поведат.

Ювентус пристигна в Града с наклонената кула с увереност, натрупана от шест победи в последните седем срещи, както и със завръщането след наказание на Теун Коопмайнерс. Гостите започнаха активно и още в първите минути Адриан Семпер трябваше да се намесва решително, отбивайки с върха на обувката си опасен изстрел на Уестън Маккени.

Първото полувреме предложи размяна на атаки, а Пиза бе на косъм от гол точно преди почивката. Късо изпълнение на корнер стигна до Михаел Ебишер, който центрира прецизно към Стефано Морео, но ударът му с глава срещна горната греда над вратаря Микеле Ди Грегорио.

Началото на втората част не промени особено развоя, но малко след час игра Пиза отново разтърси рамката. Този път Трамони засече с глава центриране на Мехди Лерис, а топката се отби в основата на близката греда. Малко по-късно и Ювентус удари стълба, след като диагонален шут на Лойд Кели от около 10 метра срещна страничната рамка.

Решаващият импулс за гостите дойде с включването на Егон Жегрова, който участва активно в атаката за първия гол. Маккени проби по лявото крило, Артуро Калабрези се подхлъзна и не успя да пресече подаването, а последвалият удар на Калулу намери мрежата. Жегрова също бе близо до попадение, но мощният му шут бе избит над гредата от Семпер.

Опитите на Пиза да изравни постепенно се изчерпаха, а в добавеното време Ювентус нанесе втори и решителен удар. Джонатан Дейвид намери на задна греда Кенан Йълдъз, който останал сам, не сгреши и оформи крайното 2:0, превръщайки трудния мач в пореден стратегически успех за торинци.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 17-ия кръг на Серия "А":

Удинезе - Лацио 1:1

Лече – Комо 0:3

Торино – Каляри 1:2

Парма – Фиорентина 1:0

Пиза – Ювентус 0:2

Неделя:

Милан – Верона

Кремонезе – Наполи

Болоня – Сасуоло

Аталанта – Интер

Понеделник:

Рома - Дженоа

Интер (Милано) води в класирането с 33 точки и една повече от Милан, като двата отбора имат по 15 мача.

Трети е Ювентус с 32 от 17 мача, а след това са Наполи с 31, Рома с 30, Комо 27, Болоня с 25 и други.

