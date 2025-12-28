Астън Вила обърна Челси и лети към върха

Астън Вила постигна впечатляващ обрат през второто полувреме и победи Челси с 2:1 в двубой от английското първенство, след като резервата Оли Уоткинс отбеляза и двата гола за домакините. Успехът е 11-и пореден за тима във всички турнири и осми във Висшата лига, като затвърждава отличната форма на бирмингамци.

Първото полувреме премина под контрола на Челси, който наложи по-високо темпо и логично стигна до аванс. В 37-ата минута капитанът Рийс Джеймс изпълни ъглов удар, насочвайки топката в гъсто населеното наказателно поле, където тя се отклони от крака на Жоао Педро и се озова в мрежата за 1:0. Голът отрази превъзходството на лондончани до почивката.

След паузата картината на терена се промени напълно. Астън Вила засили натиска и постепенно притисна Челси дълбоко в собствената му половина. В 63-ата минута Уоткинс, появил се в игра само четири минути по-рано, бе изведен сам срещу Роберт Санчес, преодоля го след рикошет във вратаря и собственото си коляно и изравни резултата.

Обратът бе завършен в 84-ата минута, когато английският национал отново се оказа на точното място. След центриране на Юри Тилеманс Уоткинс засече с глава и оформи крайното 2:1, предизвиквайки бурни реакции по трибуните.

С този успех Астън Вила заема трето място в класирането с 39 точки, на три от лидера Арсенал, като същевременно има комфортна преднина от десет точки пред петия Челси.

Първенство на Англия по футбол, мачове от 18-ия кръг на Висшата лига:

Челси – Астън Вила 1:2

Арсенал – Брайтън 2:1

Брентфорд – Борнемут 4:1

Бърнли - Евертън 0:0

Ливърпул – Уулвърхямптън 2:1

Уест Хям – Фулъм 0:1

Нотингам Форест – Манчестър Сити 1:2

От петък:

Манчестър Юнайтед – Нюкасъл 1:0

В неделя:

Съндърланд – Лийдс

Кристъл Палас - Тотнъм

Арсенал води в класирането с 42 точки и две повече от Манчестър Сити. Астън Вила е трети с 39 точки, следван от Ливърпул с 32, Челси и Манчестър Юнайтед с по 29 и други.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com