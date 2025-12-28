Пьотр Нестеров триумфира в Монастир и пише най-силния си сезон

Българският тенис има повод за радост, след като Пьотр Нестеров (в средата на горната снимка) спечели титлата на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара. Националът ни за купа Дейвис и партньорът му Адам Нагуди, поставени под номер 1 в схемата, показаха характер и класа във финалния мач.

В битка за трофея двамата надделяха над италианците Стефано Папаньо и Фелипе Берини със 7:5, 6:7 (7:4), като демонстрираха стабилност в решителните моменти и заслужено се поздравиха с титлата.

За Нестеров това е девета титла на двойки в кариерата от турнирите на Международната федерация по тенис, както и втора за 2025 година, след триумфа му в Клостерс (Швейцария) през юни. Успехът затвърждава отличната форма на българина през сезона и стабилното му присъствие на международната сцена.

Радостта за Нестеров може да стане още по-голяма, тъй като той се класира и за финала на сингъл в Монастир. В полуфиналната среща българинът надигра осмия поставен Никола Тепмак (Франция) със 7:6 (7:2), 6:2 и ще има възможност да добави още един трофей към все по-богатата си колекция.

