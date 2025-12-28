Трагедия за България! 25-годишен футболист почина по време на мач

Футболистът на Бдин Видин Ангел Петров е починал вчера по време на мач от благотворителен турнир във Видин, след като внезапно е колабирал на терена. 25-годишният играч, юноша на клуба и част от мъжкия отбор в Трета лига, се е почувствал зле по време на среща от следобедната програма на турнира, който се провежда в местната зала „Фестивална“. Въпреки незабавната реакция, животът му не е могъл да бъде спасен.

Новината разтърси града и футболната общност. „Трагедията е огромна. Целият град, всички, които обичат футбола, сме потресени и съкрушени. Изказвам най-искрени съболезнования на семейството“, заяви пред БТА един от най-известните треньори във Видин Павел Павлов. Думите му обобщиха усещането за шок и безсилие, обхванало хората, станали свидетели на случилото се.

От клуба публикуваха емоционално съобщение, в което описаха Петров не само като футболист, но и като човек, оставил дълбока следа в съблекалнята и сред съотборниците си. В посланието се подчертава, че той е бил „светлина, усмивка и човек, който винаги даваше всичко от себе си“, както и че споменът за него ще остане жив завинаги. Изразени бяха съболезнования към семейството му и към брат му Антон Петров, също футболист.

Трагедията се случи по време на турнира „Спортът обединява“, който традиционно се провежда във Видин с благотворителна цел. Тази зима събраните средства са предназначени за лечението на млада майка с онкологично заболяване – кауза, която придаде още по-болезнен контраст на случилото се и превърна спортното събитие в ден на траур за целия град.

