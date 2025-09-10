ЦСКА и Ботев Пд се счепкаха за играч

ЦСКА е отправил оферта за Константинос Балоянис в края на летния трансферен прозорец, но ръководството на Ботев Пловдив я е преценило като "крайно ниска". Това призна финансовият благодетел на клуба Илиян Филипов на пресконференция на стадион "Христо Ботев".

"Офертата бе може би четвърт от реалната му цена. Няма как да го продадем при такива условия. Балоянис е важен за нас, изгради се в отбора и ще изпълни договора си до юни 2026 година", заяви Филипов.

Той подчерта, че Ботев е направил селекция от 16 нови играчи след като е поел клуба в тежко състояние. Според него целта за сезона е ясна - оцеляване в елита, а през зимата ще започне изграждането на състав с амбиции за европейските турнири.

