Бесен скандал! Крушарски нападна жестоко боса на Ботев Пд

Президентът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски в типичния си стил нападна боса на Ботев Пловдив Илиян Филипов. Това стана след прекратения мач между двата отбора.

Причината беше хвърлена от трибуните бутилка, която удари по главата вратаря на "жълто-черните" Даниел Наумов.

"Да взема да го закарам до Долна Баня да се изкъпе с топла вода на извора. Той е един интригант. Венци го купувал, оня го купувал. Аз няма да рева като вдовица за… като Илиян.

Всички отбори ще ги настроя против тях, на всички отбори съм помогнал. При такава победа нека се радват", заяви Крушарски, обръщайки се към Филипов.

Президентът на Ботев Пловдив Илиян Филипов направи разкрития относно прекратеното дерби с Локомотив Пловдив.

"Празникът на Пловдив се развали. Не сме доктори. Дани Наумов е бил определено време в комоцио, казаха двама доктори. Категорично казаха, че не може да продължи мача. Моето желание е първо да гледам здравето на футболиста.

Ние сме с третия вратар като резерва, това мач ли е? Феърплей ли е? Може би 1000 пъти да хвърлят такава бутилка, няма да го уцелят Дани Наумов, но малшанс. Ще извършите ли смяна при такова положение? Нормално ли е това положение? Това означава да легна.

Господин Крушарски ни каза, че щял да направи така, че Ботев да е в Б група, тука чалга, проститутки. Явно той командва футбола в България. Не търсим три точки. Искахме да се доиграе мачът. Надяваме се да се играе нормално. Ние, собствениците, и футболът страдат най-много.

