ЦСКА с нов трансферен удар

В ЦСКА не си губят времето относно зимната селекция и се опитат да подсилят отбора на позициите, на които Христо Янев най-много настоява – фланговете. Това е заради незадоволителното представяне на Кевин Додай и Мохамед Брахими.

За целта ЦСКА прави всичко възможно да уреди привличането на второ крило от Южна Америка още преди трансферния прозорец у нас да е отворил официално, пише „Тема Спорт“. Както е известно, в събота армейците изненадващо представиха колумбиеца Алехандро Пиедраита, който за последно носи фланелката на елитния аржентински Химнасия Ла Плата.

В момента клубът е в заключителни преговори с още един флангови футболист от Южна Америка, които се очаква да бъдат финализирани успешно съвсем скоро. Червените почти сигурно ще осъществят втори зимен трансфер преди Коледа, като става въпрос именно за този играч. Той се подвизава в клуб от родината си.

Целта пред червените е по-голямата част от зимната селекция да бъде завършена още преди заминаването за лагера в Турция на 11 януари.

Ако преговорите с въпросното южноамериканско крило бъдат финализирани успешно, то футболистите без европейски паспорт в тима ще станат цели 9. Както е известно, ЦСКА може да използва максимум 7 в групата за мачовете, така че предстои клубът да се раздели с някои от ненужните чужденци. Челно място в черния списък заемат Браян Кордоба и Сейни Санянг. От Борисовата градина ще си тръгне и шведът Давид Сегер.

