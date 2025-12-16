Треньорът на Манчестър Юнайтед изтърси уникална глупост

Мениджърът на Манчестър Юн Рубен Аморим видя по доста странен начин откаченото равенство 4:4 срещу Борнемут.

"Беше забавен мач за всички у дома. Мисля, че започнахме много добре. Имахме много добро първо полувреме. Резултатът трябваше да е съвсем различен.

Наистина е разочароващо. Много сме разочаровани. Луд мач. Може да изглежда, че загубихме двете точки през второто полувреме, но мисля, че ги загубихме през първото. Доминирахме и създадохме толкова много положения. Трябваше да отидем на почивка с различен резултат. В крайна сметка заслужавахме повече.

И след това, пак, мисля, че шест минути след началото на второто полувреме, подобно на мача с Нотингам, загубихме концентрация и те вкараха два гола, но успяхме да се върнем в мача.

Вкарахме два гола отново и тогава трябваше да довършим мача. При тъч в наша полза, трябва да помислим не да тръгваме пак напред, а да запазим спокойствие и да затворим мача. В крайна сметка, беше забавен мач", каза Аморим.

