Коледна футболна война в Испания!

Футболът може и да е спрял военните действия за един ден по време на Първата световна война с историческото Коледно примирие, но няма такова в испанския футбол.

Босът на "кралете" Флорентино Перес събра медии на традиционен коледен обяд, даван от Реал всяка годин в дните преди Рождество. А в речта му акцентът не бяха резултатите на терена, играта на суперзвездата Килиан Мбапе или плановете за глобална икономическа доминация на клуба, а именно реферите.

"Те са световен скандал - каза Флорентино, който очевидно не бе обзет от коледния дух на доброта и смирение. - Тук става дума за интегритета, за достойнството на нашия спорт. Аз мисля, че те са застрашени. Съдиите ни нанесоха толкова щети, че е трудно да ги оценим. Коледа е време за равносметка и аз ясно заявявам, че те са най-голямото ми притеснение.

Имахме рефер, който се закани да съди клуба Реал Мадрид ден, преди да ръководи финала за купата срещу Барселона. Можете ли да си представите това да се случи някъде другаде по света?!

И как да забравим най-големия скандал в историята на футбола - случая "Негрейра"? Никога няма да го забравим.

След като нашият съперник е платил доказано над 8 милиона евро за услуги от съдии, имиджът на футбола е застрашен.

Ето това ме притеснява по Коледа."

Флорентино говори за скандала около Барса и бившия шеф на реферите Хосе Мария Негрейра, на чиято фирма доказано са плащани големи суми от каталунския клуб - официално за консултации и "технически доклади".

Делото върви в граждански съд в Испания, като обвиненията са в подкупи и конфликт на интереси, защото подчинени на Негрейра са свирили през периода на тези финансови взаимоотношения (2001-18 г.) стотици мачове и на Барселона, и на неговите конкуренти, включително Реал.

