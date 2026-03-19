Николов разби Трентино и прати Лубе в полуфиналите

Александър Николов изигра пореден феноменален мач и изведе Кучине Лубе Чивитанова до победа с 3:1 гейма (25:22, 25:27, 25:17, 26:24) над шампиона Трентино. Българинът реализира 25 точки и бе ключовата фигура за успеха, с който тимът му затвори серията с категоричното 3-0. Така Чивитанова се класира за полуфиналите в италианското първенство. Съперникът ще бъде определен от сблъсъка Рана Верона-Алианц Милано.

Гостите от Чивитанова доминираха в по-голямата част от двубоя и контролираха три от четирите гейма. Единствено във втория допуснаха колебание, което им коства чист успех, но не промени общата картина - превъзходството им беше очевидно.

Николов започна мача по впечатляващ начин, като със серия мощни сервиси изведе отбора си напред с 11:4, а четири от точките дойдоха директно от начален удар. Трентино успя да изравни до 19:19, но в решаващите моменти Льопки и отново българинът наклониха везните и донесоха първия гейм.

Във втория сет Чивитанова отново тръгна силно и поведе с 6:2, а ас на Николов им даде преднина от 22:19. В края обаче серия грешки позволи на домакините да се върнат в играта, а след драматична развръзка и изравняване 24:24, Трентино изравни резултата.

Третият гейм беше тотална доминация на Чивитанова, които бързо поведоха с 12:4 и не оставиха шанс на съперника. Трентино изпитваше сериозни затруднения в атака и логично отстъпи без съпротива.

В последната част битката беше най-напрегната. Резултатът вървеше точка за точка, а шампионите дори поведоха с 23:21. След прекъсване на треньора Джанпаоло Медей гостите реагираха светкавично - Д'Хеер изравни с ас, след което обърна резултата. Последната дума обаче беше на Александър Николов, който затвори мача и прати отбора си на полуфинал.

По-рано Перуджа стана първият полуфиналист, след като победи Монца с 3:0. Българинът Жасмин Величков реализира 8 точки за Монца, а Мартин Атанасов не се появи в игра. Победителят от двойката Модена-Пиаченца ще оформи следващата фаза на надпреварата.

