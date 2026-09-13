Николов разби Трентино и прати Лубе в полуфиналите
С мощни сервиси и решаващи точки българинът довърши шампиона в Италия
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С мощни сервиси и решаващи точки българинът довърши шампиона в Италия
Трентино. Водещият български ски бегач Веселин Цинзов зае престижното седмо място в старта на 30 км (кл.стил) от програмата на 26-ата зимна универсиад...
Трентино. Силното представяне на българските ски бегачи на зимната Универсиада в Трентино продължава. Това съобщи за „Стандарт Нюз" Даниела Машова, к...