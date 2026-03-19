Голово шоу и драма в Шампионската лига. Грандовете разбиха съперниците

Шампионската лига предложи вечер на тотална доминация и голови спектакли, след като Байерн, Ливърпул и Атлетико си осигуриха място в четвъртфиналите, а Барселона още по-рано разби Нюкасъл със 7:2. Големите фаворити не оставиха съмнение в превъзходството си и в повечето случаи решиха всичко още преди последния съдийски сигнал. Пет от миналогодишните четвъртфиналисти вече са отново сред най-добрите осем.

Байерн не остави шанс на Аталанта

Байерн (Мюнхен) затвърди класата си и победи Аталанта с 4:1, оформяйки категоричен общ резултат 10:2. Германците контролираха напълно срещата и още преди да изтече първият час водеха с 3:0.

Хари Кейн отново беше безмилостен и реализира два гола, като при първия се наложи да изпълни повторно дузпа. Ленарт Карл също се разписа, а Луис Диас добави четвърто попадение, показвайки отлична форма. Италианците стигнаха само до почетен гол чрез Лазар Самарджич в края.

С тази демонстрация Байерн изпраща ясно послание и вече гледа към възможен сблъсък с Реал (Мадрид).

Ливърпул прегази Галатасарай на „Анфийлд“

Ливърпул излезе със задача да обръща пасив от 0:1 и го направи по категоричен начин - 4:0 срещу Галатасарай. Англичаните можеха да вкарат още, но пропуски и отменен гол оставиха резултата „само“ четириголов.

Доминик Собослай откри след корнер, а въпреки пропуснатата дузпа от Мохамед Салах, натискът не спадна. След почивката „червените“ решиха всичко за броени минути - Юго Екитике и Райън Гравенберх направиха резултата класически.

Салах все пак се реваншира с красиво попадение и достигна кота 50 гола в Шампионската лига - историческо постижение за африкански футболист. Ливърпул вече гледа към следващото си сериозно препятствие - Пари Сен Жермен.

Тотнъм спечели, но Атлетико оцеля

Тотнъм победи Атлетико (Мадрид) с 3:2, но успехът се оказа недостатъчен след тежката загуба в първия мач. Испанците продължават напред с общ резултат 5:5 и по-добро представяне в първата среща.

Двубоят беше изпълнен с напрежение, като Рандал Коло Муани откри резултата, а Хулиан Алварес изравни със зрелищен удар. Шави Симонс върна преднината на домакините, но Атлетико удари в ключов момент чрез Давид Ханцко.

В самия край Симонс донесе победата на Тотнъм от дузпа, но тя остана само престижна. Атлетико продължава към четвъртфиналите, където го очаква изцяло испански сблъсък с Барселона.

