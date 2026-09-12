Голово шоу и драма в Шампионската лига. Грандовете разбиха съперниците
Байерн, Ливърпул и Атлетико продължават, Барселона унищожи Нюкасъл със 7:2
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Байерн, Ливърпул и Атлетико продължават, Барселона унищожи Нюкасъл със 7:2
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Отвръщат на заплахите на централа
Лондон. Единадесет отбора от Премиършип за момента са се включили в анти-хомофобскатa кампания - „Football v Homophobia". Това са Арсенал, Астън Вила,...