Изненада. Грандовете подкрепят световно клубно първенство

ФИФА ще обмисли провеждането на Световното клубно първенство на всеки две години от 2029-а година - ход, който ще увеличи натиска върху международния календар и ще предизвика нова реакция от страна на Висшата лига и УЕФА.

Следващото издание трябва да се проведе след четири години, но ръководният орган на световния футбол е подложен на натиск от страна на водещите клубове да го направи на всеки две години.

The Guardian съобщава, че Реал Мадрид е повдигнал въпроса за преминаване към двугодишен цикъл по време на разговорите с ФИФА в Маями през юни - предложение, което е получило подкрепата на други клубове, които не успяха да се класират за тазгодишния турнир, включително Барселона, Манчестър Юнайтед, Ливърпул и Наполи.

Челси получи 85 млн. паунда за спечелването на турнира, а други големи европейски клубове искат да се възползват от огромните приходи на ФИФА, които идват основно от Surj Sports Investments от Саудитска Арабия.

Ливърпул не участва тази година, въпреки че е сред осемте най-добре ранкирани отбори в Европа, но ФИФА реши да допусне максимум два тима от една държава. Челси и Манчестър Сити заеха местата от Англия като най-скорошни победители в Шампионската лига.

Има изключение от ограничението, ако повече от два клуба от дадена страна спечелят континенталното си състезание по време на квалификационния период, какъвто беше случаят с Бразилия тази година.

Източници от ФИФА заявяват, че макар и да не се обмисля сериозно провеждането на Световното клубно през 2027-а година, ситуацията вероятно ще се промени след 2029-а.

В краткосрочен план ръцете на ФИФА са вързани, тъй като календарът на международните мачове е фиксиран до 2030-а година, като в графика е включено само Световното клубно първенство през 2029-а година, като част от меморандума за разбирателство, подписан между ФИФА и Асоциацията на европейските клубове преди две години.

