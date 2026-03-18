Лудогорец хапе лошо. Направиха прогноза за титлата

Бившият изпълнителен и административен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев коментира тежката загуба на "червените" с 0:3 от Лудогорец, като подчерта, че разградчани са показали класата си въпреки изоставането в класирането.

"Лудогорец показа на футболистите на ЦСКА: Това сме ние, знаем как хапем. Играчите трябва да са го разбрали - в такива мачове трябва да покажеш най-доброто си лице и да ограничиш грешките. За съжаление видяхме много индивидуални неточности", заяви Орманджиев.

Той защити треньорското ръководство, като прехвърли отговорността върху футболистите.

"За мен старши треньорът и клубът нямат вина, когато има толкова сериозни индивидуални грешки в един мач", добави той.

Орманджиев очерта и целите пред ЦСКА до края на сезона.

"Целта в първенството трябва да е Топ 3, а приоритет - спечелването на Купата на България."

Бившият шеф на "червените" коментира и ситуацията в битката за титлата, като предупреди, че Лудогорец не бива да бъде отписван.

"Те са в ситуация, в която не са били досега, но някой може ли да каже, че не са в битката? Девет точки могат да бъдат стопени. Ако разликата намалее преди плейофите, напрежението ще се увеличи за Левски. Лудогорец знае как да догонва и как да играе в такива мачове", каза още Орманджиев пред TV1.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com