Треньорът на Манчестър Юнайтед изтърси уникална глупост
Какъв му се видял мачът с Борнемут
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Какъв му се видял мачът с Борнемут
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Кой е начинът за нейното сваляне
Лидерът на ВМРО обясни, защо съседите няма да ни надхитрят
Гладен за ядки мъж бе задържан в ареста до 24 часа за кражба. 28-г. Б.С. от санданското село Лешница разбил входната врата на магазин за продажба на з...
Сливен. Крадец попадна в ареста от глупост. 39-годишният С. С. натовари 400 павета на своя лекотоварен автомобил. Кражбата е извършена посред бял ден...
Мъжете наистина са по-глупави от жените, защото са главни герои в 90 процента от случаите за хора, умрели глупаво, съобщи в. "Дейли телеграф". Британс...
Почти половината от хората по света може да са заразени с вирус, който ги прави по-глупави, откриха американски учени. Удивителното откритие показва,...