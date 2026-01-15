Скандалът е голям! Босът на Ботев Пд заплаши Левски

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов обяви, че Армстронг Око-Флекс, който вече бе представен като нов играч на Левски, е все още с действащ договор с "канарчетата".

Както е известно, от управата на "жълто-черните" излязоха с официално становище, че не признават платената сума от "сините" като валидно активиране на откупната клауза в договора на ирландското крило, тъй като от "Герена" са водили преговори за трансфера без знанието и без писменото разрешение на Ботев (Пловдив).

"Нещата не са изчистени по никакъв начин. Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев (Пловдив). Той няма прекратен договор, а Левски вчера го представят. Подали сме сигнали до БФС и ФИФА и ще очакваме ФИФА да се произнесат. Практиката на ФИФА и КАС категорично и ясно казва, че когато в договора има откупна клауза, както е в нашия договор, това не освобождава футболиста да може да прекрати едностранно договора.

А той направи точно това. Трябва да кажа, че се получи доста неколегиално. Заряза си колата пред базата с ключовете вътре. Колата цяла нощ е работила. На апартамента си е оставил ключа отвън на бравата и без да се обади на никого в 18:30 часа една кола го е взела от базата в "Коматево" и го карат в София. Това, ако не е кражба на футболист, аз не знам какво е", коментира Филипов.

"Никой от Левски не ми се е обадил. Три дни по-рано бяхме с Боримиров и Наско Сираков на среща в БФС. Никой от тях изобщо не е споменал, че има интерес към играча Око-Флекс. С Лудогорец преговаряхме преди 15 дни. Г-н Караманджуков беше при нас в офиса на базата. Говори и с треньора. Искаха да го гледат в контролата с Партизан на 21 януари. Там става въпрос за съвсем друга цифра - почти двойно на откупната клауза. Почти всичко беше договорено, оставаше единствено да го гледат техните скаути.

Препоръчвам на Левски да не си прецакват сами сезона. Ако ФИФА излезе със становище, че неправомерно е прекратен договорът, а Око-Флекс е бил в групата за следващите мачове, това подлага под риск изобщо цялото българско първенство. Оттук нататък в Левски да си мислят. Ние ще си търсим до последно правата и ще защитаваме Ботев (Пловдив)", заяви още Илиян Филипов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com