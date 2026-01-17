Продължават разправиите между Левски и Ботев Пд

Левски ще бъде наказан да не може да картотекира нови футболисти заради неправомерно привличане на Армстронг Око-Флекс от Ботев Пловдив. Това мнение изрази в социалните мрежи лицензираният футболен агент и адвокат Кристиан Райчев.

По думите му, той е пряко свързан с казуса и написа дълъг пост по темата, видя Gol.bg. В него обяснява гледната си точка по трансфера, разяснява правилника и в обобщение пише, че лидерът в Първа лига трябва да бъде наказан за Око-Флекс, защото е имало преговори без разрешението на "жълто-черните".

Според него, БФС не разполага с компетентност да се произнася по валидността на прекратяването на договора и всичко е в ръцете на ФИФА.

Мнението на Райчев беше контрирано от известния адвокат по спортно право Георги Градев, видя още Gol.bg. Той отговори, че е изчел внимателно изложението на правния консултант на Ботев Пловдив и е на мнение, че Левски не е нарушил правилата и няма да има наказание за 26-кратния шампион на България.

Градев обяснява неговата гледна точка по казуса и в заключение пише: Ако претенциите на ПФК „Ботев“ Пловдив се основават на аргументите, изложени в публичната позиция на техния правен консултант, може да се очаква те да бъдат отхвърлени от ФИФА.

