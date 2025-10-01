Шефовете на Ботев Пд в пълен шок от Александър Томаш!

Александър Томаш почти сигурно няма да поеме Ботев Пд, след като преговорите между треньора и "канарчетата" са в застой.

"Мач телеграф" твърди, че новият фаворит за поста е Димитър Димитров.

Опитният специалист бе спряган и за национален селекционер, но в крайна сметка Илиан Илиев бе наследен от Александър Димитров.

От "Колежа" вече са изпратили оферта към Херо и изчакват неговия отговор. Ветеранът, спечелил титли с Литекс, Левски и Лудогорец, вече е работил в Ботев Пд, като през 2014 г. за кратко бе спортен директор.

Иначе в периода 2001-2003 ръководи градския съперник - Локомотив Пд.

Преговорите с Александр Томаш са били много трудни. Говори се, че той е пожелал неговите асистенти Тодор Кючуков и Косьо Мирчев да взимат заплати, близки до неговата, което е шокирало шефовете на Ботев Пд.

Отделно двете страни са спорили много и за парите за премии, като в крайна сметка това е отказало Илиян Филипов от договор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com