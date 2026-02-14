Вили Вуцов каза съдбата на Лудогорец

Велислав Вуцов направи остро изказване в юбилейния 50-ти епизод на предаването "Лига Вуцов". Вили не спести критиките си към статуквото в българския футбол, като сравни доминацията на Лудогорец с "октопод, който е завладял всичко".

Според Вуцов, основната причина за дългогодишния застой на футбола у нас е липсата на реална конкуренция от страна на столичните грандове.

"Аз съм го казал тука и 100 пъти ще го кажа: Без силни Левски и ЦСКА първенството никога няма да вдигне качеството си. Никога!", каза Вуцов.

Той допълни, че в продължение на години Левски и ЦСКА са били финансово и организационно "куци", което е позволило на Лудогорец да наложи пълна хегемония.

Вуцов обаче вижда промяна в статуквото и предупреждава за предстоящи конфликти:

"Виждам яростна съпротива от Лудогорец да не пускат хорото, но виждам, че вече Левски и ЦСКА са надигнали глави. Имат отбори, имат финансови възможности и няма да се дадат така лесно да бъдат тъпкани и мачкани".

Колоритният специалист изрази сериозни опасения относно съдийството, което според него обслужва интересите на разградския клуб.

"Лудогорец заложиха пипала навсякъде. Когато трябва да се режат тези пипала, трябва да се пипа малко по-зверски, а ние нямаме топки за това", заяви Вуцов, визирайки липсата на радикални промени в БФС.

Вили завърши с мрачна прогноза, ако не се вземат спешни мерки за подобряване на съдийството и феърплея: "Ако не се вземат мерки, ще стане страшно! Първенството може дори да не завърши нормално поради войната, която се задава".

