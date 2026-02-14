Ливърпул с много важни новини за Александър Исак

Рекордната покупка на Ливърпул - Александър Исак, направи важна крачка в своето възстановяване от тежка контузия. В петък шведският нападател бе забелязан да провежда занимания във фитнеса и леки упражнения с топка в тренировъчната база на „мърсисайдци“.

Струващият 125 милиона паунда стрелец пострада тежко през декември по време на победата с 2:1 срещу Тотнъм в Лондон. Припомняме, че в този двубой Исак влезе като резерва на почивката и откри резултата след асистенция на Флориан Виртц, но само 11 минути по-късно бе принудително заменен след сблъсък с Мики ван де Вен.

Оказа се, че след това единоборство Исак е счупил крак и допълнително е контузил своя глезен. Шведският национал бе опериран, а от клуба не се наеха с прогнози за срока на възстановяването му.



Въпреки липсата на официална дата за завръщане, кадрите, разпространени от официалните канали на клуба, вдъхват оптимизъм.



За Ливърпул е от критично значение да разполага с най-скъпия футболист в историята на британския футбол възможно най-скоро, докато отборът преследва своите цели през втората половина на сезона.

