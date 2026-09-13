Всичко за Вили Вуцов

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Вили ще възражда "Монтана"

Вили ще възражда "Монтана"

Вили Вуцов е най-вероятният нов треньор на "Монтана", твърди. Сделката трябва да стане до дни. Вуцов, който има богат опит у нас ще трябва да стабилиз...

05 юни | 20:50
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