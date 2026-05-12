Безплатно шоу отново! Вили Вуцов реве от съдиите

Наставникът на Миньор Перник Велислав Вуцов беше бесен от съдийските решения след домакинската загуба с 1:2 от ЦСКА II.

Специалистът изрази категорично несъгласие с отменените две попадения на неговия тим, които според него неправомерно са били анулирани заради несъществуващи засади.

„За мен и при двата гола, които ни отмениха, нямаше засада. Мисля, че това говори достатъчно. Когато ти отменят два гола, как да играеш футбол? Просто във всеки мач съдиите са срещу нас. Ние ще се борим докрай! Ще направим всичко възможно Миньор да се спаси“, заяви Вуцов след края на двубоя.

След последния съдийски сигнал темпераментният специалист бе отстранен от длъжностните лица и почти сигурно няма да води отбора от тъчлинията при гостуването на Вихрен Сандански в петък.

След изиграването на срещите от 32-ия кръг Миньор Перник се озова в зоната на изпадащите, като изостава само на една точка от спасителната позиция.

