Вили Вуцов с горещ коментар за Левски и ЦСКА

Бившият треньор на Левски Велислав Вуцов коментира дебютните мачове в евротурнирите на сините и ЦСКА. Шампионите започнаха с 1:1 срещу Борац в Баня Лука, където Вуцов е гледал срещата на живо, а армейците победиха с 3:2 Дери Сити.

Според Вуцов българските тимове превъзхождат като класа опонентите си и ще спечелят реваншите. Левски щял да бие с 2-3 гола босненския шампион, докато ЦСКА щял да продължи напред в Лига Европа след втора победа в Северна Ирландия. Вуцов смята, че ако червените са имали за съперник Дери на подготвителния лагер в Австрия, са щели да приемат като разочароваща всякаква победа с по-малко от 6 отбелязани попадения.

“Първите 10-15 минути бяха най-равностойните в мача и първият гол на Питас е много хубав, но и много случаен. Избиване, той намери топката, вкара страшен гол момчето. Обаче е случаен. Отиването на топката в него, нагласянето… При центрирането един от гостите не можа да я изчисти, друг се обърна с дупе. Голът е много красив, но те всички красиви голове стават леко случайно. Страхотен гол, но той не беше плод на играта. Не миришеше, че ЦСКА ще поведе в някакъв такъв ранен момент от мача.

Първият гол на Дери е на караминьол. Грешката е, че линията трябва или да го остави в засада, или трябва да има покрит човек до него. Оставиха Лиъм Бойс много непокрит.

Жордао, който вкара втория гол, е друго ниво футболист. Това е “истински” гол и не е случаен. Той се засилва, шутира… С насочеността на крака на удара показа, че търси този ъгъл. Сега дали ще уцели както трябва топката или не, е въпрос и на късмет.

Дери Сити са хванати от гората, бе. Този отбор не може да се сравнява с ЦСКА. Ако това е контрола, примерно, в Австрия, и свърши по-малко от 6:0 или 6:1 за ЦСКА, ще викат: „Загубено време е контролата“. Аз по едно време си виках дали не са някакви аматьори, честна дума. ЦСКА има друго ниво. Нямам съмнение, че ЦСКА ще ги бие и във втория мач. Не просто ще ги отстрани, ще ги бие. В крайна сметка победата е най-важна.

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Първият мач не трябва да е мерило никога. И при Левски, и при ЦСКА има видно превъзходство над настоящите им противници. Убеден съм, че българските отбори ще продължат, но ако искат да отидат по-надалеч в Европа, трябва да подобряват доста неща – в игровия план, в психологията.

Не смятам, че планът на ЦСКА за мача беше най-добрият. Но не беше и като нашият, който беше катастрофален. При Левски не личеше, че знае как да се отбранява или да вкара гол.

И затова казвам, че нямам съмнение, че ще има подобрение и при едните, и при другите.

Въпросът е вече, като дойде подобрението и като се напипа ваксата, да има по-добър синхрон в организацията на играта, да дойдат и по-добрите изяви на отделните звена, на отделния играч, на целия отбор.

За да не стане така, както в случая с ЦСКА – допуснаха елементарни грешки и получиха два гола. Обратно на това пък Левски трябва да създават повече положения. Те също направиха грешки – Левски направиха не такива фрапантни грешки в чисто дефанзивната част, само една, където беше дузпата, но доста елементарни неточности в средата на терена при отиграванията.

При един по-грамотен, по-бърз съперник тези грешки ще бъдат наказани, ако ги правят. И аз се надявам, че ще се изчистят тези неща.

Но на мен специално за Левски ми направи впечатление, че основни играчи, на които много се разчита, разочароваха… Един отбор има ядро от шест-седем човека, които при всяко положение “теглят каруцата”. Двама-трима от тях не са в добро състояние, този мач не беше техният.

При ЦСКА едно не мога да разбера. 4-4-2 ще играят цяла година ли като план? При това положение играчи като Брахими и Пиедраита нямат шанс за титулярно място. В момента, в който върнат схема 4-2-3-1, както играеха през миналия сезон, и бутнат единия измежду Питас и Годой на фланга, става катастрофа. И за фланга, и за играта, за всички е катастрофа. И двамата нападатели трябва да играят.

Помните ли какво казах преди няколко издания, а в коментарите отдолу цесекарите започнаха да го псуват. Ако ЦСКА не продаде един измежду Питас и Годой, Цварц ще се окаже в тежест. Ако ЦСКА играе 4-4-2, е топ. И за тримата ще имат шанс да играят, и Брахими може да се премести като нападател, вместо да е на фланга. Но ако играят 4-2-3-1, ще им е тежко да се организират и да направят добра организация в играта. Ще им е по-тегаво, да знаете”, заяви Вили Вуцов в своя YouTube подкаст Sesame_Liga_Vutsov.

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