Здравко от Ритон прекали. Какво каза за ЦСКА

Здравко, едно е да пееш, а футболът си е по-друго нещо...

Легендата на естрадната музика и голям фен на ЦСКА Здравко Желязков от дует "Ритон" коментира пред "Мач Телеграф" състоянието на отбора след края на лагера в Австрия. Той е на мнение, че много от нещата в играта трябва да се подобрят, а освен това трябва да се вземат още нови попълнения с качество.

"В ЦСКА нещата не са добре. Няма какво да се заблуждаваме. Така си мисля. Ако някой си мисли, че нещата са добре - значи, че не разбира нищо от футбол. Няма никаква идея в играта на отбора. Това, което треньорът поставя като задачи, явно играчите или не могат, или не искат да го изпълнят. Макс Ебонг не показва с нищо, че има качествата за клуб като ЦСКА. Той е трагичен.

Новото попълнение Сенси ми хареса. Има качества и поглед върху играта. Щом той е с класа над останалите, а е доста опитен играч вече... Представете си какви са останалите. И на него ще му трябва време, за да се адаптира, но е качествен. Единствено Питас мога да откроя.

Другите с нищо не показват, че имат място в ЦСКА. За новите е рано да се говори. Трябва да мине време, за да се дават оценки. Това е положението. На 11 позиции трябва да се вземат нови. Някои от сегашните играчи и за резерви не стават", очевидно прекали с коментарите за ЦСКА Здравко Желязков..

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