Здравко от Ритон прекали. Какво каза за ЦСКА
Едно е да пееш, друго си е футболът
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Едно е да пееш, друго си е футболът
Дуенът отменя концерт
Като предварително се извини на феновете
Обясниха какво е се случвало и на Златния орфей
Знойната певица побеснява, когато мъжът й Здравко забравя текстове
И разпиля футболисти и треньор
Какво съобщи знаковият чузикант
Каква е истината
Как да оцелели двамата толкова години
Къде е къщата на семейството
Тя обясни причината
Какво коментира популярният фен на "червените"
Катя и Здравко от "Ритон" не могат да си тръгнат
Изненадата е доста голяма
Какво е казала пророчицата на двойката
Заради слухоме за съвместен концерт
Бившият мъж на Алла Пугачова идва у нас за юбилейния концерт на Катя и Здравко
От участието им в шоуто на Рачков
Прави ми впечатление при него мутренският му манталитет
Кученцето им Панди вече е достатъчно голямо за чифтосване