Голяма беда за Здравко от Ритон. Той обяви новината

По Коледа стават и гафове. Така се оказа и за половинката на обичания от поколения българи дует "Ритон" – Здравко, който в опит да постави празничната украса у дома, пада от три метра височина, пише show.blitz.bg

Инцидентът се случва, докато монтира светещи гирлянди, а резултатът – счупване под глезена на левия крак – едно от най-неприятните за възстановяване.

Наложило се е Здравко да постъпи по спешност в болница, където вече е претърпял успешна операция. Въпреки болката и стреса, певецът запази дух и сподели лично новината във фейсбук профила си. Добави и много важна новина, която вълнува милиони българи!

За съжаление заради травмата се е наложило да бъдат отменени всички планирани участия през декември, както и на дълго подготвяния концерт "Случва се нещо на рожден ден", насрочен за 20 януари в зала 1 на НДК – точно на рождения ден на Здравко.

Това трябваше да бъде отговорът на звездния тандем на миналогодишното бляскаво празненство – когато през март отбелязаха рождения ден на Катя отново с голям концерт в НДК.

Съдбата обаче малко пренареди плановете им. Сюжетът ще бъде друг, но вероятно, както и самите "Ритон" намекват, за да стане още по-хубаво, когато дойде този момент.

Залата ще е пълна, шоуто ще е несравнимо – в това няма спор. А новата дата на мегаспектакъла Катя и Здравко ще обявят съвсем скоро, с надеждата тя да съвпадне с рождения ден на Катя – 18 март.

"Писано било да стане… но както пеем в една наша песен – "Счупеното носи щастие!"

Новата дата за провеждането му ще обявим в най-скоро време. Новото заглавие може би ще бъде "Случва се нещо на рожден ден, на патерица", но без патерици!

Пазете си здравето и ми стискайте палци!", пише Здравко в социалните мрежи.

