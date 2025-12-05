Изненада! Какво реши Андреа за Кубрат Пулев

Фолк певицата Андреа скочи срещу слуховете, че семейството й не си плащало сметките за парно и им се била натрупала колосална сума към Топлофикация.

„Това са пълни лъжи! Всеки, който познава моето семейство, може само да се изсмее на подобни глупости. Но аз знам кой пуска тези слухове и това е една жена, която иска да седне на моето място – иска Кубрат. Тя измисля гадости срещу мен, но няма да й се получи“, заяви пред медии Андреа, като хвърли всички в ступор.

Фактът, че двамата са останали приятели, както самата Андреа натърти, явно й дава криле на фантазията й и надеждите да се съберат отново. „Където е текло, пак ще тече“, мъдро отбеляза чалга дивата, но потребители не крият потреса си.

Появиха се слухове, че Андреа и Кубрат са канени да се снимат заедно в едно риалити в Бали догодина и те уж приели. Ако за Пулев това няма да е проблем, защото той отлично знае какво иска и какво прави, то за Андреа да остане отново насаме с него, може да бъде доста опасно, пише Клюки.бг.

